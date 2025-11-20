贈呈された奈良県特産の柿を試食する高市首相＝19日、首相官邸高市早苗首相は21日に就任から1カ月を迎える中、独自のスタイルを貫いている。官邸や宿舎外での会食は皆無だ。自宅である東京・赤坂の衆院議員宿舎へ直帰し、国会や首脳外交に向けた勉強漬けの毎日を送る。「働き過ぎ」との見方もあり、「首相なりのやり方だろうが、あまり根を詰めないでほしい」（周辺）と心配する声も出る。歴代首相にとって、同僚議員や民間人