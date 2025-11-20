女優・屋比久知奈（３１）、唯月ふうか（２９）が２０日、神奈川・ＳＵＰＥＲＮＯＶＡＫＡＷＡＳＡＫＩで行われたダブル主演ミュージカル「白爪草」（来年１月８〜２２日、同所）製作発表会見に出席した。物語は、生花店で働く蒼（屋比久）と、母を殺して出所してきた双子の姉・紅（唯月）の間にある心の葛藤と緊張を軸に展開する。心理劇、スリラー、音楽を融合した新感覚ミュージカル。屋比久は「一つのエンターテインメ