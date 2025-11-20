11月6日、下校途中に認知症が疑われるお年寄りを保護した女子中学生に、19日、警察から感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのは、浜松市立引佐南部中学校3年生の野末琴菜さんです。警察によりますと、野末さんは、11月6日午後4時頃、下校途中に男性のお年寄りに道を尋ねられましたが、やり取りに違和感を覚えたため、保護のために110番通報をして、お年寄りは駆け付けた警察官に保護されたということです。19日は、中学校の校