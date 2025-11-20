テレビ東京吉次弘志社長が20日、都内の同局で定例会見を行った。ダウンタウン松本人志（62）が今月1日に始めた有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」の会員数が50万人を突破したとの報道を受け「切磋琢磨していくしかない」と語った。「おもしろい番組を視聴者に届けるという意味では、伝送路が放送であっても配信であっても、目指すところは同じかなと思う。そこは切磋琢磨して、いい番組を届けるということに尽きる」とし