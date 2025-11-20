NHK大阪放送局の平匠子局長による定例会見が20日、同局で行われ、人気漫才コンビ「オール阪神・巨人」のドキュメンタリーの放送が発表された。「オール阪神・巨人ドキュメンタリー50年の漫才道」（仮）として12月20日午後8時から45分枠で放送。同コンビは1975年（昭50）に結成。上方漫才大賞を4度受賞した他、今もなんばグランド花月（NGK）の舞台に立ち続ける漫才会のレジェンド。かつてテレビの企画で1年間、巨人に弟子入りし