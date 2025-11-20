犬から好印象を持たれる人に共通する特徴 どうしてか見知らぬ犬から好かれてしまう人もいれば、どうしてか知り合いの犬からいつまで経っても吠えられてしまう人もいますよね。 犬が苦手なのに犬に好かれてしまったり、犬が大好きなのに犬に警戒されてしまったり、自分はどうして…と疑問に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 犬から好印象を持たれる人は、飼い主にも好印象を持たれる傾向があります。どのよ