エミレーツ航空とロールス・ロイスは、エアバスA380型機のエンジンの整備・修理・オーバーホール（MRO）の実施に合意した。エミレーツ航空はエンジニアリング・メンテナンス・センター（EEMC）の拡張の一環として新施設を建設し、エアバスA380型機に搭載するロールス・ロイス製トレント900エンジンのMROを2027年から開始する。ファンケースの修理をエミレーツ航空が実施し、モジュール修理能力についてはロールス・ロイスがグロー