NHK大阪放送局の平匠子局長は20日、大阪市内の同局で定例会見に臨み、8日に亡くなった俳優の仲代達矢さんについて言及した。平局長は「直接お仕事をする機会はなかったが、大阪局でも、2005年に放送した古代史ドラマスペシャル・大化の改新、2006年の新・人間交差点などにもご出演しただきました。その他、大河ドラマの新・平家物語（71年）や秀吉（95年）にも」と大阪放送局との関わりを説明した。さらに「無名塾の舞台で活