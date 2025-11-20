格闘技イベント「RIZIN」は20日、都内で会見し、大みそかにさいたまスーパーアリーナで「師走の超強者祭り」の追加対戦カードを発表した。4試合が発表され、6人が会見に出席。しかし、初参戦のジョリー（28）、元K−1戦士の芦澤竜誠（30）、2度目の対戦となった篠塚辰樹（27）と冨沢大智（28）が舌戦を展開し、騒然となった。まずはサングラス姿のジョリーは「ブレイキングダウンから来ました。ようやくだという感じです。去