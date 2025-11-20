契約更改交渉を終えて色紙を手にポーズをとる日本ハム・柴田＝20日、エスコンフィールド北海道プロ1年目を終えた日本ハムの柴田獅子投手が20日、110万円増の年俸990万円で契約更改した。福岡大大濠高からドラフト1位で入団し投打の「二刀流」に取り組み、投手として4試合に登板して勝ち負けなしの防御率2.92。「ある程度通用したし、自信はあった。まずは1勝を挙げたい」と引き締まった表情で話した。打者としての出場機会はな