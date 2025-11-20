引退記者会見するパリ五輪柔道銅メダリストの橋本壮市。左は所属先の吉田秀彦総監督。右は海老沼聖男子監督＝20日午後、東京都品川区パリ五輪柔道男子73キロ級3位の橋本壮市（34）＝パーク24＝が20日、東京都内で現役引退会見を開き「全身全霊を懸けて臨んだ五輪だった。未練はないし、やり切った。いろんな方々に恵まれて、強さだけを求め続けた柔道人生だった」と晴れやかな表情で語った。初出場のパリ五輪では、日本柔道史