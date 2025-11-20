医師免許がないのに医療行為をした疑いで逮捕された男が、今度は架空の投資話で３０００万円をだまし取った疑いで再逮捕です。（原田伸一容疑者）「ワクチン自体が数が足らないという状態になります」「どうしてもその資金面はちょっと応援していただかないと」詐欺の疑いで再逮捕された大阪市大正区の無職・原田伸一容疑者（６６）はおととし、知人の男性（７０代）に「アメリカでがんワクチン開発の特許を取得した。投資