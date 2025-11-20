自民党の茂木敏充外務大臣が２０日、参議院の外交防衛委員会での答弁で、国民民主党の榛葉賀津也幹事長のＳＮＳに「見習う点が多い」などと述べ、横に座る小泉進次郎防衛大臣も思わず笑うほんわかやり取りがあった。外交防衛委員会では国民民主党の山田吉彦議員が初質問。小泉大臣のＳＮＳ戦略について、自衛隊の活動などを積極的に紹介し、反響があるとし「ＳＮＳで訴え続けている我々国民民主党もやきもちを焼くぐらい」など