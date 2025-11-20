【モデルプレス＝2025/11/20】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」。モデルプレスは、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第8回は、大橋光（おおはし・ひかる）くんのインタビューを届ける。【写真】SNSで話題“日本一のイケメン高校生”ファイナリストたち◆大橋光（おおはし・ひかる）くんプロフィール出身：神奈川県学年：3年生誕生日：4月29日MBTI：ENFP-T趣味：ゲーム