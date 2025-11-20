北海道新幹線の札幌延伸で使用される新幹線レールの溶接作業が１０月から始まり、２０日に北斗市で作業の様子が公開されました。公開されたのは「フラッシュバット溶接」と呼ばれる溶接法です。 レールに大きな電流を流し、火花や熱で接着面を溶かして強い力で接合します。作業のスピードアップに加え、高齢化による技術者不足にも対応できるということです。 （鉄道・運輸機構北海道新幹線建設局田島政