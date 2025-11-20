21日（金）は西高東低の冬型の気圧配置となるため、北日本や北陸では雨や雪が降り、雷を伴う所もあるでしょう。北日本に南下する寒気は18日（火）頃と比べると弱く、雪が降るのは北海道が中心となりそうです。その他の地域は晴れる所が多くなり、日中は全国的にこの時季らしい寒さとなる見込みです。東北南部から西日本では最高気温が15℃から20℃程度となり、昼間は日差しの温もりを感じられるでしょう。22日（土）も北日本を中心