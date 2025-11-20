解禁されたボージョレ・ヌーボー風呂を満喫する来園者ら＝２０日、箱根小涌園ユネッサンフランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」が解禁された２０日、温泉テーマパーク「箱根小涌園ユネッサン」（神奈川県箱根町二ノ平）で恒例の「ボージョレ・ヌーボー風呂」が始まった。紅葉に染まる箱根の山々を眺めながら、来園者はルビー色の湯につかり、優雅に一杯を楽しんだ。２４日まで。ソムリエが浴槽にボージョレ・ヌーボー