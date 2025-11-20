この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 「我々オープニングスタッフで新人だから…」夫による”育児名言”が27万いいね はるこ.☝️Ⓜ︎☺︎(@haruko2506)さんの投稿です。