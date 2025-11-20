◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第１日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）１７歳アマチュアの叶結衣（福岡・沖学園高３年）がゴルフ規則４．１ｂ（１）「１４本のクラブの制限」の違反により、失格となった。１番から出た叶は２番ホールを終了後、１５本のクラブを持ってラウンドをスタートしたことを競技委員に伝えた。競技委員は規則４．１ｃ（１）に基づき、そのクラブをプ