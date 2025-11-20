Ｊ１町田は２０日、東京・町田市内で、神戸との天皇杯決勝（２２日・国立）へ向けた調整を非公開で行った。大会２連覇を目指す神戸に、町田は初タイトルを狙う。今季、神戸とは１勝１敗と互角。強敵相手に、主将の元日本代表ＤＦ昌子源は「（神戸は）近年のＪリーグを象徴するチーム。ラスボスというか、横綱というか」と表現すると「２年連続でＪリーグでは彼らより下にいるが、一発勝負はまた違った戦い。リスペクトはしていま