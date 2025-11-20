タイミング的に注目のインスター編集部では昨年からヒョンデの長期レポートを継続して行ってきた。最初は『アイオニック5』でスタートし、数ヵ月後に『コナ』へバトンタッチ。そのコナも9月いっぱいで期間終了となり、その後をどうするか検討することになった。【画像】編集部にふたたびアイツがやってきた！帰ってきたヒョンデ・アイオニック5長期レポート全9枚タイミング的にはやはり、コンパクトなサイズで注目を浴びている『