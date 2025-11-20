市長の失職に伴い12月行われる静岡･伊東市長選挙に、観光団体元役員の利岡正基氏が立候補の意思を表明しました。立候補表明はこれで7人目です。伊東市長選挙に立候補を表明した利岡正基氏は52歳。北海道出身で2014年に伊東市内に移住しペンションを経営。その傍ら市南部で観光の活性化を進める一般社団法人伊豆高原観光オフィス「IKO」の専務を務めてきました。利岡氏は、観光地域づくりの組織DMOを設立するとともに、宿泊税を新設