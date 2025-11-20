静岡･沼津市は、19日、2041年度末までに整備を目指す沼津駅周辺の鉄道高架後の駅舎と駅前広場などのデザインイメージ案を公表しました。沼津市の鉄道高架化事業は、沼津駅周辺の東海道本線と御殿場線の高架化を進めるものです。沼津市は2024年、鉄道高架後の沼津駅舎や駅前広場などのデザイン検討協議会を立ち上げ、19日、頼重市長がデザインイメージ案を公表しました。それによりますと、駅の北口と南口は、これまで