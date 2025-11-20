第1日、6アンダーで首位の佐久間朱莉＝エリエールGC松山大王製紙エリエール・レディース第1日（20日・愛媛県エリエールGC松山＝6595ヤード、パー71）ポイントランキング1位の佐久間朱莉、前週の伊藤園レディースを制した脇元華が65をマークして首位に並んだ。永嶋花音が1打差の3位。67の4位にアマチュアで14歳の岩永梨花や、通算6勝の笠りつ子、3勝の菅沼菜々ら9人が並んだ。ポイントランク2位の神谷そらは74で74位と大きく出