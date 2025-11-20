記者会見する中国外務省の毛寧報道局長＝20日、北京（共同）【ソウル、北京共同】韓国文化体育観光省は20日、中国政府が韓国側にマカオで24日に開催予定だった日中韓文化相会合の暫定的な延期を18日に通知してきたと明らかにした。中国外務省は、台湾有事に関し武力行使を伴えば存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁が「3カ国協力の雰囲気を破壊した」と非難。延期は首相答弁への報復とみられる。閣僚会合が延