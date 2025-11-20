安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判員裁判は、山上被告が証言台に立ち被告人質問が続いています。中継です。被告人質問は午後3時45分から始まりましたが、山上被告は一問一答の質問に、少し間をとって考えてから落ち着いた言葉で答えています。冒頭で「45歳まで生きているべきではなかった」と話しましたが、「証人として母が来たことには？」と問われると、「非常につらい立場にたたせてしまったと思う。母の信仰を理由と