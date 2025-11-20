自民党はきょう、国家安全保障戦略など安全保障関連の3文書の改定に向けた議論を始めました。防衛費増額の新たな目標や非核三原則を見直すかなどが焦点になる見通しです。高市総理「我が国として主体的に防衛力の抜本的強化を進めることが必要です。来年中に“3文書”を改定することを目指し、検討を開始します」総理就任後の所信表明演説でこう訴えていた高市総理。その方針を踏まえ、自民党はきょう、外交安全保障の基本方針とな