テレビ東京は２０日、都内の同局で定例社長会見を行い、１２月３１日放送の「第５８回年忘れにっぽんの歌」（後４・００）で１１年ぶりに一部、生放送で番組を組むと発表した。日本を代表する歌手が「本当に聞きたい名曲を数々、熱唱する」をテーマに今年も６時間放送する年末恒例の歌特番。中川尚嗣コンテンツ戦略局長は「おなじみの徳光和夫さん、竹下景子さん、中山秀征さんの進行で１１年ぶりに一部、生放送を予定しており