日本ハム・畔柳亨丞投手が２０日、北海道北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１２０万増の７７０万円でサインした（金額は推定）。プロ４年目の今季は９月に１軍に昇格し、５試合登板で１ホールド。ＣＳファイナルＳでも１試合に登板した。シーズン終盤につかんだ手応えをそのまま「中継ぎで来年は勝負したい。毎日投げたいタイプなので、投球スタイル的にも合っているのではないかと思っている」と抱負。「来年は１年