名古屋市中川区の自動車販売店で火災が発生しています。 警察と消防によりますと、きょう午後4時40分ごろ、中川区南八熊町の自動車販売店で「車が燃えている。建物に燃え移りそう」と通報がありました。 消防隊が駆けつけて消火活動にあたっていますが、火の勢いは収まっています。延焼阻止、これ以上燃え広がらない状態になっ