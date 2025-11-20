瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。20日夜も広く晴れるでしょう。 21日も岡山県では引き続き、おおむね晴れる見込みですが、香川県では雲がかかりやすくなりそうです。岡山県では昼前にかけて霧が発生する可能性があります。また、20日よりも湿度が低くなるため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山で6度、津山で3度、高松で8度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で18度、津山で17度の予