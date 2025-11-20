歌手の近藤真彦（61）が9日までに自身のインスタグラムを更新。4人で釣りに行き、大漁だったことを報告した。「ブリブリいわしたったぜ〜！」と書き始め、釣り船の上に並べたブリやタイなどの写真を公開。近藤も満面の笑みでブリを披露。「久しぶり4人で4時間この釣果！」と満足そうにつづった。「少しブリは見たくない（笑）」と心境を明かしつつ、「家着いて奥様に晩ごはん聞いたらなんとブリ大根（笑）」としっかりオチがつ