20日午後、下関市で小学生が乗用車にはねられ、大けがの模様です。病院に搬送される際、意識はあったということです。20日午後3時40分ごろ下関市山の田本町の市道で小学生が乗用車にはねられました。警察によると小学生は大けがとみられていますが、詳しいけがの程度は分かっていません。病院に搬送されたのは男子児童とみられていて搬送時には意識があったということです。警察で詳しい事故の状況を調べています。