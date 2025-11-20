■これまでのあらすじ矢部マリアの説得に失敗。別れるどころか脅される結果になってしまった。帰宅した夫は、娘の寝顔や自分の体調を心配してくれる妻の顔を見ていたら、心が限界に。これまでの不貞を妻に告白するのだった…■このひとことが妻の逆鱗に触れる ■怒りしか湧いてこない ■娘の前ではいつものママ ■でも、なんで娘に接触？娘の寝かしつけ完了！いざ、不倫夫の待つリビングへ！どんな顔で待っているのでしょうか…(