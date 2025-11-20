奈良地裁で開かれている安倍晋三元首相銃撃事件の公判。11月20日の第10回公判から山上徹也被告（45）の被告人質問がスタートした。事件後、彼が公の場で口を開くのはもちろん初めてのことである。「週刊新潮」では事件直後の2022年7月、彼のTwitter（現・X）や手紙、また、山上被告の親族などに取材し、彼の“心の底”を分析している。彼が抱えた“闇”とは果たして何だったのか。被告のTwitterや手紙の中身などについて記した【