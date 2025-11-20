２０日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、タレント・中山秀征（５８）が出演。長男の中山翔貴（２６）が芸能界入りした経緯を明かした。元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の白城あやかと結婚し、４人の息子がいる中山。青山学院大の野球部に所属し、野球一筋だった翔貴は２０２２年４月に俳優デビューを果たし、活躍している。黒柳徹子からそのきっかけを問われると「やりたいんだってことを聞いたんで