１１月２３日の東京４Ｒ・２歳新馬（ダート１６００メートル）に出走するクラシオン（牡２歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父モーニン）が初戦から期待できそうだ。最終追い切りは美浦・坂路でデルマホダカ（２歳新馬）を５馬身追走し、余力十分に５４秒４―１２秒５で１馬身先着と動きの良さが目を引く。菊沢調教師は「１週延びたぶん乗り込めて仕上がりました。走りに対して真面目なので、競馬でうまく対応してくれれば」とポイント