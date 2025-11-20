ファンタジーＳを制したフェスティバルヒル（牝２歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）が左前球節部の剥離（はくり）骨折のため、目標にしていた阪神ＪＦ（１２月１４日、阪神）を回避することが分かった。１１月２０日、所有する社台グループオーナーズがホームページで発表した。全治３か月以上で春には復帰できる見込み。この日、再度、滋賀・ノーザンファームしがらきに放牧に出た。同馬は今年の皐月賞を制し、