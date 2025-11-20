◇大相撲九州場所１２日目（２０日、福岡国際センター）西前頭１２枚目・友風（中村）が同１７枚目・朝紅龍（高砂）をはたき込んで５勝７敗とした。先場所の対戦では朝紅龍が立ち合いの変化で白星を挙げた。「２番連続はないだろうと思っていましたが、変わってきましたね。もちろん頭に入ってました。よく反応できました」と笑顔を見せた。１０日目に７敗目を喫してから２連勝。「もちろん勝ちたい気持ちはありますが、自分