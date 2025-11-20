俳優・岩城滉一（74）の妻でタレントの結城アンナ（70）が19日、自身のインスタグラムを更新。色鮮やかな“温野菜サラダ”の写真を公開し、その丁寧なレシピと美しい仕上がりにファンから多くのコメントが寄せられている。【写真】「ヘルシーで美味しそう」結城アンナが作った手作り温野菜サラダ結城は「今日のサラダは温野菜サラダ」と紹介し、カリフラワー、にんじん、インゲン、ひよこ豆などを使ったボリュームたっぷりの一