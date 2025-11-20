ヤクルトの並木秀尊外野手が２０日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２００万円増の１６００万円でサインした（金額は推定）。５年目の今季は５４試合に出場し３本塁打、打率２割５分４厘の成績を残したが、７月から約２か月、下半身のコンディション不良で戦線を離脱。「去年、おととしと同様にけがをしてしまって。もったいないというか、悔しいシーズンだった」と唇をかんだ。来季は「勝負の年になる」と語り、目