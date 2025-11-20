１１月２２日の京都６Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル）でデビューするヤマニンエルファバ（牝２歳、栗東・千田輝彦厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が初戦に向け軽快な動きを披露している。１９日は栗東・ＣＷコースでワイルドチャーム（２歳新馬）と併せ６ハロン８６秒０―１１秒７で併入と仕上がりは良好だ。母ヤマニンバステトを始め、子供５頭を管理している千田調教師にとっても思い入れの深い血統。「きょうだいも走っ