中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月20日】中国商務部の報道官は19日、半導体メーカーのネクスペリアを巡る協議について記者から質問を受け、中国は同社に対するオランダの介入措置停止を歓迎すると表明した。報道官は次のように述べた。中国側は協議の中で、現在の世界の半導体サプライチェーン混乱の原因と責任はオランダ側にあると改めて強調し、同国に対し、問題を迅速かつ効果的に解決し、世界の半導