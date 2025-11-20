モグライダー・芝大輔が、売れていない極貧時代に貯金や節約をしなかった理由について、「どっかでめっちゃ金持ちになって、全部気にしない生活になるから大丈夫」 と本気で思っていたからだと明かした。11月19日（水）配信のテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。番組では「若者と金」をテーマに、20代の平均貯蓄額が69万円というデータが紹介された。これに対し永野は「（20代で）貯蓄の心配なんてもう老後みた