（自民党小林 政調会長）「経済対策は額ありきではない、 当然必要なものを精査して積み上げていく財政の健全化、持続可能性は重要なポイント」20日の会見であす21日にも閣議決定される予定の政府の総合経済対策について、こう述べた自民党の小林政調会長。その規模は、約21兆3000億円になる見通しであることが日本テレビの取材で分かりました。一般会計では17兆7000億円程度となる見通しで、前回の13兆9000億円を大きく上回りま