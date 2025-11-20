安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第１０回公判が２０日午後、奈良地裁で開廷し、弁護側の被告人質問が始まった。母親について問われた被告は、複雑な心境を語った。「非常につらい立場に立たせてしまったと思っています。母の信仰を理由とした事件を起こしてしまい、責任を母親も感じているのだと思います」「基本的には悪い人