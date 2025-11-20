第1日、6アンダーで首位の前田光史朗＝フェニックスCCダンロップ・フェニックス第1日（20日・宮崎県フェニックスCC＝7117ヤード、パー70）ツアー初優勝を狙う前田光史朗が7バーディー、1ボギーの64で回り、単独首位発進した。日本ツアーに今季初出場した松山英樹は70の27位となった。2打差の2位に大槻智春と下家秀琉がつけ、さらに1打差の4位に生源寺龍憲ら5人が並んだ。石川遼は68で9位。前週優勝の金子駆大は73の64位と出遅