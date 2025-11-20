紅白初出場を決めたK-POPガールズグループ「aespa（エスパ）」に対する日本国内の批判に韓国メディアも注目している。各社は中国出身メンバー・ニンニンの“過去投稿”をきっかけとする出場反対署名の急増を、日中関係の緊張と絡めて取り上げている。【写真】“原爆Tシャツ”騒動、BTS「Mステ」出演中止を韓国はどう見たか「“ニンニンは日本に来ないで”aespa、日中対立の直撃弾を受けた」（一般紙『世界日報』）「日中対立に巻き