ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃786は新企画「行くぜっ！ラッキードボン!!」をお届け！◆あーりん、かなこに甘える「行くぜっ！ラッキードボン!!」は、コイントスによって決まった「ごほうび or 罰ゲーム」をかけてゲームで戦う新企画だ。ゲストの安藤なつ（メイプル超合金）がコイントスをすると、「ドボンコース」（罰ゲーム）になってしまう。ゲームの結果、百田夏菜