¾ÅÆîÂæ±Ø¥Û¡¼¥àÁêÅ´¤Ï20Æü¡¢ÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþ¡¦¾ÅÆîÂæ±Ø¤ÎÎó¼ÖÀÜ¶á¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¡¢À±Ìî¸»»á¤Î³Ú¶Ê¡Ö»þ¤è¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿ÍÑ³«»Ï¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡£MV¸ø³«¤«¤é10Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ó°¦Ãå¤Î¡ÖÀ»ÃÏ¡×¤Ç¼Â¸½¡Ö»þ¤è¡×¤Ï¡¢À±Ìî¸»»á¤Î4ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØYELLOW DANCER¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Ï¾ÅÆîÂæ±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ä²þ»¥¸ý¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÁêÅ´Àþ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤ºîÉÊ¡£2